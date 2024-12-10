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Пентагон допускает наличие в Сирии запасов химоружия

США работают над тем, чтобы оно не было применено против гражданского населения или партнеров Вашингтона в регионе, отметила пресс-секретарь американского военного ведомства Сабрина Сингх.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 10 декабря. /ТАСС/. Пентагон полагает, что в Сирии могут иметься запасы химического оружия, и США, действуя через партнеров, пытаются не допустить его применения против своих сил или гражданского населения. Об этом заявила в понедельник заместитель пресс-секретаря американского военного ведомства Сабрина Сингх на брифинге для журналистов.

«Что касается вопроса о химическом оружии, мы уделяем этому основное внимание», — сказала она. «Мы пытаемся сделать так, чтобы это химическое оружие не попало в руки тех, кто захочет применить его против гражданского населения, против сил США или их партнеров в регионе», — добавила Сингх.

«Мы работаем с партнерами на местах», — пояснила представитель Пентагона. Она уточнила, что американские военные непосредственно не участвуют в этом, а действуют через партнеров. «У нас есть опыт в этом вопросе, и мы действуем через партнеров на местах, чтобы не дать этим вооружениям попасть не в те руки», — заверила Сингх.