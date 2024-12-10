Пентагон допускает наличие в Сирии запасов химоружия

«Мы работаем с партнерами на местах», — пояснила представитель Пентагона. Она уточнила, что американские военные непосредственно не участвуют в этом, а действуют через партнеров. «У нас есть опыт в этом вопросе, и мы действуем через партнеров на местах, чтобы не дать этим вооружениям попасть не в те руки», — заверила Сингх.