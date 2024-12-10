Азаров: Генштабу ВС РФ известно, где находится бункер Зеленского

По словам экс-премьера, за последние 11 лет на Украине не было построено новых объектов подобного рода. Бывший глава правительства отметил, что с 2013 года в стране не было открыто ни одной новой станции метро. По словам Азарова, в убежище для первых лиц Украины можно попасть из правительственных сооружений таких как Офис президента, здание парламента и правительства.