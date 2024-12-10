Азаров: Генштабу ВС РФ известно, где находится бункер Зеленского

В Генштабе ВС РФ имеют полное представление о том, где находится бункер Владимира Зеленского. Об этом сказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью aif.ru.
«Вся инфраструктура систем безопасности, включая систему укрытий, которую называют “бункером Зеленского”, была построена в советское время. Не для бандеровского режима, а с расчетом на управление громадными территориями в случае мировой войны. И в Генштабе РФ стопроцентно имеется полная информация о местонахождении всех подобных пунктов управления», — сказал Николай Азаров в интервью aif.ru.
По словам экс-премьера, за последние 11 лет на Украине не было построено новых объектов подобного рода. Бывший глава правительства отметил, что с 2013 года в стране не было открыто ни одной новой станции метро. По словам Азарова, в убежище для первых лиц Украины можно попасть из правительственных сооружений таких как Офис президента, здание парламента и правительства.
Напомним, после проведения боевых испытаний новейшей ракетной системы «Орешник» Верховная рада Украины переехала в охраняемый правительственный квартал. Также СМИ сообщали о переезде чиновников президентской администрации.