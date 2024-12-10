Представитель Пентагона Сингх: США не намерены расширять присутствие в САР

Соединенные Штаты не будут расширять свое военное присутствие в Сирии. Такое заявление сделала в беседе с журналистами заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.
По ее словам, расширение не предвидится даже не временном уровне на фоне смены власти в Сирии. Положение сил останется прежним.
«Как вы знаете, наши силы остаются на повышенном уровне, но нет … каких-либо изменений, которые сделал или запросил командующий», — указала Сингх.
Ранее официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что американское правительство не прогнозировало краха режима бывшего президента Сирии Башара Асада. Однако, по его словам, администрация наблюдала значительное ослабление позиций сирийских властей.