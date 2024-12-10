Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Маск заявил, что очень не хочет становиться «Человеком года» по версии Time

Предприниматель подчеркнул, что совершенно не хочет получить это звание.

Источник: Аргументы и факты

Американский предприниматель Илон Маск в социальной сети X* выразил нежелание быть удостоенным звания «Человек года» по версии журнала Time в 2024 году.

Таким образом он ответил на пост пользователя, который размышлял о том, заслуживает ли Маск этой награды.

Предприниматель подчеркнул, что совершенно не хочет получить это звание.

Напомним, победивший на президентских выборах в Соединённых Штатах Дональд Трамп, его единомышленник бизнесмен Илон Маск, руководитель корпорации Meta** Марк Цукерберг и вице-президент США Камала Харрис попали в шорт-лист претендентов на звание «Человек года» в 2024 году по версии журнала Time.

* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

**Компания запрещена в России и признана экстремистской.