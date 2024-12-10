Маск заявил, что очень не хочет становиться «Человеком года» по версии Time

Напомним, победивший на президентских выборах в Соединённых Штатах Дональд Трамп, его единомышленник бизнесмен Илон Маск, руководитель корпорации Meta** Марк Цукерберг и вице-президент США Камала Харрис попали в шорт-лист претендентов на звание «Человек года» в 2024 году по версии журнала Time.