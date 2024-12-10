Азаров: пораженный «Орешником» завод «Южмаш» использовали американцы

Мощности ракетного завода «Южмаш», пораженного новейшей российской ракетой «Орешник», использовался в интересах США. Об этом сказал в интервью aif.ru бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
«Завод “Южмаш” до самого последнего момента производили ракетные двигатели, которые продавали американцам. Что там было в последние дни — судить трудно. Где-то три года назад завод банкротили, но с началом СВО американцы подсуетились и что-то начали делать на этом предприятии. В каком состоянии находится оборудование после удара “Орешником” — неизвестно. Но ракета “Орешника” при этом ударе, насколько я понимаю, не имела боевого запала», — сказал Николай Азаров в комментарии aif.ru.
По словам экс-премьера, ему приходилось бывать на «Южмаше».
«Я знаю замечательное прошлое этого предприятия. Там работал огромный коллектив из 50 тысяч человек. Тысячи гектар территории, огромное количество цехов наземных и подземных. Строил это предприятие, обеспечивающее ядерное сдерживание, Советский Союз. Там производились грозные тяжелые ракеты, как “Сатана” (в западной классификации). Естественно, все было засекречено. В свое время там сформировался прекрасный коллектив с особым духом патриотизма и подвижничества», — рассказал бывший глава правительства Украины.
По словам Азарова, в новейшее время от 50 тысяч работников на заводе оставалось, около 5 тысяч. В будущем это предприятие может быть возрождено, если этой работой займутся эффективные специалисты, отметил экс-премьер. По его словам, директор предприятия периода 2010−2014 годов сейчас в России. Также, в России есть вся документация «Южмаша» советского периода.
Завод, находящийся в Днепропетровской области, стал целью удара российской ракеты «Орешник», проведенного в рамках боевых испытаний 21 ноября.