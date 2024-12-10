Пентагон заявил, что не задействовал механизмы деконфликтинга с Россией

Официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США не задействовали механизмы деконфликтинга с Россией с момента смены власти в Сирии, но эти каналы остаются открытыми.
«Мне неизвестно что-либо о задействовании канала деконфликтинга с того момента, когда об этом в последний раз упоминалось, однако он всегда остается открытым», — сказала Сингх в ходе закрытого брифинга для журналистов.
Ранее сингх также отмечала, что Соединенные Штаты не будут расширять свое военное присутствие в Сирии. По ее словам, расширение не предвидится даже не временном уровне на фоне смены власти в Сирии.
Напомним, 29 ноября террористическая группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» при поддержке вооруженных формирований начала масштабную операцию в Сирии.