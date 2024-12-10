Глава МИД ПМР рассказал о работе над декларацией по мирному урегулированию

Глава МИД ПМР также отметил, что представленный в Тирасполе в мае текст декларации обсуждался 19 ноября на заседании представителей по политическим вопросам непризнанного Приднестровья и Молдавии. По его словам, в ходе обсуждения вице-премьер по реинтеграции Молдавии Олег Серебрян продемонстрировал готовность пересмотреть предложение Кишинева об отсылке к резолюциям СМИД ОБСЕ, упоминающим так называемую «территориальную целостность», что зафиксировано всеми участниками встречи.