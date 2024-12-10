Путин наградил погибшего участника СВО из Красноярска Звездой Героя России

«В августе 2023 года в ходе напряженных боев на одном из самых сложных направлений в Запорожской области Кирилл Веселов принял управление целым взводом и умело руководил им. Подразделения вооруженных сил Украины неоднократно пытались захватить стратегически важный рубеж, но, встретив упорное сопротивление российских десантников, вынуждены были отойти на исходные позиции… В ходе боев батальон, в котором служил Кирилл Веселов, отразил многочисленные атаки значительно превосходящего по численности противника. На протяжении 10 дней взвод Кирилла Веселова, находясь под плотным минометным огнем, под воздействием беспилотников и авиации, отбивал попытки прорыва линии фронта… 18 августа Кирилл Веселов с группой наиболее подготовленных бойцов подготовил позиции для отражения очередной волны наступления противника, в итоге вызвал огонь на себя. Ценой собственной жизни десантники не дали противникам занять стратегически важный рубеж».