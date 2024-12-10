Путин наградил погибшего участника СВО из Красноярска Звездой Героя России

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков вручил родственникам погибшего в зоне специальной военной операции Кирилла Веселова высшую государственную награду — медаль «Золотая Звезда». За мужество, проявленное при исполнении воинского долга, президент посмертно присвоил десантнику звание Героя Российской Федерации.
Кирилл Веселов родился 10 августа 1995 года в Красноярске. После 6-го класса переехал с родителями в село Зыково Березовского района, где доучился и получил специальность тракториста-машиниста сельхозпроизводства. Срочную службу в армии проходил в спецназе ГРУ ВДВ в Пскове.
28 сентября 2022 года, сразу после объявления мобилизации, мужчина ушел на СВО стрелком парашютно-десантного взвода. О том, как проходила его служба, рассказали в краевом правительстве:
«В августе 2023 года в ходе напряженных боев на одном из самых сложных направлений в Запорожской области Кирилл Веселов принял управление целым взводом и умело руководил им. Подразделения вооруженных сил Украины неоднократно пытались захватить стратегически важный рубеж, но, встретив упорное сопротивление российских десантников, вынуждены были отойти на исходные позиции… В ходе боев батальон, в котором служил Кирилл Веселов, отразил многочисленные атаки значительно превосходящего по численности противника. На протяжении 10 дней взвод Кирилла Веселова, находясь под плотным минометным огнем, под воздействием беспилотников и авиации, отбивал попытки прорыва линии фронта… 18 августа Кирилл Веселов с группой наиболее подготовленных бойцов подготовил позиции для отражения очередной волны наступления противника, в итоге вызвал огонь на себя. Ценой собственной жизни десантники не дали противникам занять стратегически важный рубеж».
Вручая Звезду Героя семье погибшего бойца, губернатор отметил, что тот «своим поступком подтвердил, что сибиряки никогда не сдаются, и обеспечил всем нам будущее в нашей свободной России». «Как настоящий десантник, храбрость и верность Кирилл проявлял до последнего. Спасибо вам за воспитание такого сына. Можете рассчитывать на нашу поддержку во всем, весь Красноярский край всегда будет с вами», — сказал Михаил Котюков.