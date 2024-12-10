Азаров: Украина готова поэтапно снизить возраст мобилизации до 18 лет

Украинские власти готовы к тому, чтобы поэтапно снизить возраст мобилизации до 18 лет, сказал в интервью aif.ru экс-премьер-министр страны Николай Азаров. По словам бывшего главы правительства, нет «красных линий» относительно жесткости мер мобилизации.
«С точки зрения управления Украиной для Пентагона и для американцев никаких красных линий нет. Зеленского спрашивать никто не будет. До призыва с 18 лет еще можно пройти несколько ступеней. Сейчас спокойно могут снизить с 25 лет до 23. А потом и 20 тоже совершенно спокойно. И так далее. Это можно делать безбоязненно, потому что на Украине нет организованной оппозиции и нет организованного движения массового, которое могло бы противостоять неразумным, бессмысленным и бездумным политикам», — сказан Николай Азаров в комментарии aif.ru.
По словам экс-премьера, нынешняя власть оценивает мобилизационный ресурс в 3 — 3,5 миллиона человек.
Ранее несколько американских чиновников и экспертов, включая госсекретаря США Энтони Блинкена, призвали Украину ужесточить правила мобилизации вплоть до призыва 18-летних.