Азаров: Украина готова поэтапно снизить возраст мобилизации до 18 лет

«С точки зрения управления Украиной для Пентагона и для американцев никаких красных линий нет. Зеленского спрашивать никто не будет. До призыва с 18 лет еще можно пройти несколько ступеней. Сейчас спокойно могут снизить с 25 лет до 23. А потом и 20 тоже совершенно спокойно. И так далее. Это можно делать безбоязненно, потому что на Украине нет организованной оппозиции и нет организованного движения массового, которое могло бы противостоять неразумным, бессмысленным и бездумным политикам», — сказан Николай Азаров в комментарии aif.ru.