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Трамп призвал Канаду и Мексику стать штатами США вместо получения субсидий

Американские власти вынуждены субсидировать Канаду и Мексику на 400 миллиардов долларов в год.

Источник: Аргументы и факты

Избранный американский лидер Дональд Трамп предложил Канаде и Мексике стать новыми штатами в составе Соединенных Штатов Америки. Свое мнение он высказал в интервью каналу NBC.

Трамп напомнил, что власти США субсидируют Канаду на сумму более 100 миллиардов долларов в год, а Мексику на 300 миллиардов долларов.

«Мы не должны этого делать. Почему мы субсидируем эти страны? Пусть станут новыми штатами вместо субсидий», — заявил Трамп.

Ранее будущий лидер провел переговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. В беседе он допустил, что страна может стать 51-м американским штатом. Это произошло после того, как политик озвучил свои меры в отношении Канады, которые могут привести к падению экономики государства.