Трамп призвал Канаду и Мексику стать штатами США вместо получения субсидий

Ранее будущий лидер провел переговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. В беседе он допустил, что страна может стать 51-м американским штатом. Это произошло после того, как политик озвучил свои меры в отношении Канады, которые могут привести к падению экономики государства.