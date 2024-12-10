Трамп призвал Канаду и Мексику стать штатами США вместо получения субсидий

Избранный американский лидер Дональд Трамп предложил Канаде и Мексике стать новыми штатами в составе Соединенных Штатов Америки. Свое мнение он высказал в интервью каналу NBC.
Трамп напомнил, что власти США субсидируют Канаду на сумму более 100 миллиардов долларов в год, а Мексику на 300 миллиардов долларов.
«Мы не должны этого делать. Почему мы субсидируем эти страны? Пусть станут новыми штатами вместо субсидий», — заявил Трамп.
Ранее будущий лидер провел переговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. В беседе он допустил, что страна может стать 51-м американским штатом. Это произошло после того, как политик озвучил свои меры в отношении Канады, которые могут привести к падению экономики государства.