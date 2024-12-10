Экс-премьер Украины Азаров сказал, где находятся центры принятия решений

«Если говорить о военных действиях, то основным центром принятия решений, конечно, является Пентагон (штат Вирджиния — ред.). Если говорить о политических — это Белый дом и Госдепартамент в Вашингтоне. Так что, где находятся центры принятия решений всем хорошо известно. Те, кто непосредственно управляет процессом на Украине, работают там. Все их решения тянутся приводным ремнем к посольству США в Киеве и реализуются через киевский режим, который возглавляет администрация Зеленского. В том числе ведомства Ермака, Шмыгаля и так далее», — сказал в интервью aif.ru Николай Азаров.



О центрах принятия решений на Украине часто упоминают военные эксперты, обсуждая цели возможных ударов.