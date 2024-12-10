Иркутская область и Белоруссия обсудили сотрудничество в разных сферах

«За девять месяцев 2024 года взаимный товарооборот превысил 77 миллионов долларов. И что примечательно, именно импорт в регионе белорусской продукции показал рост — на 16,5%, сократив разрыв между показателями экспорта и импорта», — прокомментировал первый заместитель губернатора региона Роман Колесов.