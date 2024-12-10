Иркутская область и Белоруссия обсудили сотрудничество в разных сферах

В ходе IX заседания рабочей группы по сотрудничеству Иркутской области и Белоруссии стороны обсудили перспективы двухстороннего сотрудничества по разным направлениям. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.
«За девять месяцев 2024 года взаимный товарооборот превысил 77 миллионов долларов. И что примечательно, именно импорт в регионе белорусской продукции показал рост — на 16,5%, сократив разрыв между показателями экспорта и импорта», — прокомментировал первый заместитель губернатора региона Роман Колесов.
На сегодня из Белоруссии в Иркутскую область поставляют спецтехнику, грузовые автомобили, продукцию химической промышленности, обувь, ткани, постельные принадлежности и многое другое.
Также во время заседании стороны обсудили сотрудничество в сфере авиации, чтобы белорусские предприятия совместно работали с российскими партнерами.
Постоянное сотрудничество позволяет обмениваться официальными и бизнес-делегациями. Так, в 2024 году прошли две совместные бизнес-миссии. Также стороны обсудят работу в рамках биржи деловых контактов.