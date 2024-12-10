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Госдеп: США и союзники поддержат Украину в случае призыва 18-летних

Конечное решение о расширении мобилизации и составе войск остаётся за Киевом.

Источник: Аргументы и факты

Соединённые Штаты готовы оказать поддержку Украине в случае расширения мобилизации, включая призыв 18-летних граждан в ряды Вооружённых сил.

Об этом сообщил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер на брифинге.

Миллер подчеркнул, что США и их союзники готовы предоставить вооружение и обучение дополнительным силам, если украинские власти примут решение о привлечении новых бойцов. Он также добавил, что окончательное решение о расширении мобилизации и составе вооружённых сил остаётся за Киевом.

Ранее экс-премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил, что украинские власти готовы к тому, чтобы поэтапно снизить возраст мобилизации до 18 лет. По словам бывшего главы правительства, нет «красных линий» относительно жесткости мер мобилизации.