Госдеп: США и союзники поддержат Украину в случае призыва 18-летних

Миллер подчеркнул, что США и их союзники готовы предоставить вооружение и обучение дополнительным силам, если украинские власти примут решение о привлечении новых бойцов. Он также добавил, что окончательное решение о расширении мобилизации и составе вооружённых сил остаётся за Киевом.