Азаров: не стоит надеяться, что Трамп завершит конфликт на Украине

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров выразил сомнение, что вновь избранный президент США Дональд Трамп добьется завершения военного конфликта.
Об этом экс-премьер постсоветской страны сказал в интервью aif.ru.
«Я не ожидаю и от Трампа каких-либо прорывов или идей, которые могли бы привести к завершению конфликта. Мне кажется, прежде всего надо думать о самих себе. Готовы ли мы к вызовам, к мировым экономическим кризисам, к различным осложнениям на рынке стали, зерна и так далее. Вот что самое главное. Ясно, что ни Трамп, ни Байден не решат для нас эти задачи. Для любого руководителя США, исходящего из американской доктрины, что Россия — противник, задачей будет ее максимальное ослабление», — сказал Николай Азаров в комментарии aif.ru.
По словам бывшего главы правительства Украины, Соединенным Штатам следует уйти от позиции вражды и возвращаться к позиции партнеров по общей безопасности в мире.
Победивший на выборах президента США Дональд Трамп во время предвыборной кампании обещал завершить конфликт на Украине за 24 часа. После избрания Трамп заявил, что решит украинский конфликт, «если сможет».
Николай Азаров возглавлял правительство Украины с 2010 по 2014 годы.