Азаров: не стоит надеяться, что Трамп завершит конфликт на Украине

«Я не ожидаю и от Трампа каких-либо прорывов или идей, которые могли бы привести к завершению конфликта. Мне кажется, прежде всего надо думать о самих себе. Готовы ли мы к вызовам, к мировым экономическим кризисам, к различным осложнениям на рынке стали, зерна и так далее. Вот что самое главное. Ясно, что ни Трамп, ни Байден не решат для нас эти задачи. Для любого руководителя США, исходящего из американской доктрины, что Россия — противник, задачей будет ее максимальное ослабление», — сказал Николай Азаров в комментарии aif.ru.