Россия не обращалась к Армении с просьбой участвовать в военных действиях против Украины, заявил глава армянского МИД Арарат Мирзоян в интервью финскому агентству Lännen Media.
Он отметил, что Армения никогда не сталкивалась с предложениями или давлением со стороны России относительно участия в конфликте на Украине.
«Такой попытки не было», — подчеркнул Мирзоян.
Ранее в Службе внешней разведки сообщили, что США намерены организовать кампанию, призванную дискредитировать сотрудничество Армении с Россией. Также отмечалось, что Вашингтон преследуют цель полностью подчинить Армению.