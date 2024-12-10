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МИД Армении: Москва не просила Ереван участвовать в конфликте на Украине

Армения никогда не сталкивалась с предложениями или давлением со стороны России относительно украинского конфликта..

Источник: Аргументы и факты

Россия не обращалась к Армении с просьбой участвовать в военных действиях против Украины, заявил глава армянского МИД Арарат Мирзоян в интервью финскому агентству Lännen Media.

Он отметил, что Армения никогда не сталкивалась с предложениями или давлением со стороны России относительно участия в конфликте на Украине.

«Такой попытки не было», — подчеркнул Мирзоян.

Ранее в Службе внешней разведки сообщили, что США намерены организовать кампанию, призванную дискредитировать сотрудничество Армении с Россией. Также отмечалось, что Вашингтон преследуют цель полностью подчинить Армению.