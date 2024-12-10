Экс-премьер Азаров предупредил Украину о демографической катастрофе

После завершения конфликта Украину ждет сильнейший кризис и демографическая катастрофа. Однако, полного исчезновения государства не произойдет, считает экс-премьер-министр Николай Азаров. Об этом бывший глава правительства страны сказал в интервью aif.ru.
«Не думаю, что даже такой уровень потерь, который есть сейчас, приведет к подобному исчезновению народа и государства. Другое дело, что будут огромная демографическая катастрофа и кризисы. При нашем руководстве население Украины оценивалось в 45 миллионов человек, но и тогда при высоких темпах развития людей не хватало. Сейчас, по разным оценкам, население сократилось до 20 миллионов. Если посмотреть структуру населения, то мы увидим, что преимущественно оно представлено несовершеннолетними, пенсионерами, инвалидами, женщинами. Тех, кого принято называть рабочей силой, не хватает», — сказал Николай Азаров в комментарии aif.ru.
По словам бывшего украинского премьера, сегодня работоспособных мужчин в стране насчитывается порядка 6 миллионов.
«При этом, мобилизационным ресурсом власти считают 3 — 3,5 миллиона. Если все эти люди будут призваны, то страна окажется вообще безработной», — сказал Азаров.
Бывший глава правительства также добавил, что у него нет крайнего пессимизма в отношении будущего Украины.
«Если в стране начнется нормальная жизнь с точки зрения мира и стабильности, то люди начнут возвращаться. Не очень-то ласковым оказалось пребывание на западной чужбине для многих. Несомненно, будут огромные трудности, но мы все живем с надеждой на лучшее», — сказал Николай Азаров.
Экс-премьер отметил, что из-за плодородных полей на Украине не будет голода, а некоторым перспективным отраслям промышленности удалось сохраниться.