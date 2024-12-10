Экс-премьер Азаров предупредил Украину о демографической катастрофе

«Не думаю, что даже такой уровень потерь, который есть сейчас, приведет к подобному исчезновению народа и государства. Другое дело, что будут огромная демографическая катастрофа и кризисы. При нашем руководстве население Украины оценивалось в 45 миллионов человек, но и тогда при высоких темпах развития людей не хватало. Сейчас, по разным оценкам, население сократилось до 20 миллионов. Если посмотреть структуру населения, то мы увидим, что преимущественно оно представлено несовершеннолетними, пенсионерами, инвалидами, женщинами. Тех, кого принято называть рабочей силой, не хватает», — сказал Николай Азаров в комментарии aif.ru.