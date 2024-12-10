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Москалькова: нет более важной задачи, чем выполнить задачи спецоперации

Очень важно, чтобы та система гарантий прав участников СВО, которая есть в стране, соблюдалась.

Источник: Аргументы и факты

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в интервью РИА Новости подчеркнула, что выполнение задач, поставленных президентом Владимиром Путиным в рамках специальной военной операции, является приоритетной целью для всех органов государственной власти страны.

Она отметила, что в настоящее время государственные институты должны работать в полном соответствии с этими задачами, и подчеркнула, что интересы общества и государства находятся в гармонии, а не в противоречии.

Москалькова также подчеркнула важность обеспечения соблюдения прав участников специальной военной операции в точности, с соблюдением всех норм и духа законодательства, гарантируя выполнение всех правовых гарантий для этой категории граждан.

Ранее Татьяна Москалькова разместила список из 630 военнопленных, которых отказывается забирать Киев.