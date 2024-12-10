Глава МИД ПМР заявил, что Молдавия обирает Приднестровье

«Рассуждения о молдо-приднестровском конфликте в рамках логики “калькулятора” лишь означают отсутствие реального понимания сущности этой комплексной проблемы, а значит, и неспособность и неготовность ее решать в ответственном и адекватном русле… Похоже, Кишинёву становится всё сложнее привлекать внешние ресурсы, раз главный переговорщик от Республики Молдова принялся спекулировать на теме финансовой “стоимости” урегулирования», — отметил Игнатьев.