Глава МИД ПМР заявил, что Молдавия обирает Приднестровье

ТИРАСПОЛЬ, 10 дек — РИА Новости. Молдавия обирает Приднестровье, засматривается на приднестровские ресурсы и предприятия, заявил РИА Новости глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.
«Молдова уже обирает Приднестровье, будет расширять поборы и при этом засматривается на приднестровские ресурсы и предприятия», — сказал Игнатьев.
Глава МИД ПМР отметил, что в Тирасполе обратили внимание на заявление в СМИ вице-премьера по реинтеграции Молдавии Олега Серебряна о том, что реинтеграция Приднестровья будет стоить примерно миллиард долларов США.
«Рассуждения о молдо-приднестровском конфликте в рамках логики “калькулятора” лишь означают отсутствие реального понимания сущности этой комплексной проблемы, а значит, и неспособность и неготовность ее решать в ответственном и адекватном русле… Похоже, Кишинёву становится всё сложнее привлекать внешние ресурсы, раз главный переговорщик от Республики Молдова принялся спекулировать на теме финансовой “стоимости” урегулирования», — отметил Игнатьев.
С 1 января Кишинев отменил льготы, предоставленные приднестровским компаниям при уплате таможенного налога. В Приднестровье расценили это как экономическое давление и в ответ отменили льготный режим для молдавских фермеров, владеющих угодьями в Дубоссарском районе.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.