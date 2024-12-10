США передали Украине не менее 847 ракет Patriot

В июне координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Украина будет получать ракеты MSE приоритетно, как только они выйдут с производственных линий. Эти поставки, по его словам, будут продолжаться «в течение следующих 16 месяцев». В то же время армия США заключила контракт с Lockheed Martin на сумму 4,5 миллиарда долларов для закупки дополнительных ракет MSE.