В действиях бывшей омской чиновницы Солдатовой исключили коррупцию

Следователи исключили коррупционную составляющую в действиях экс-министра здравоохранения Омской области Ирины Солдатовой. Её обвиняют в причинении ущерба при закупке медицинского оборудования. По этому обвинению она находится в розыске. Ущерб оценивается в 105 млн рублей.
На брифинге в прокуратуре руководитель второго отдела регионального СУ СК РФ Михаил Зайцев сообщил, что силовики отработали связь Солдатовой с компаниями, которые были основными поставщиками оборудования в регион во время пандемии 2020 года. Предположения об аффилированности компаний с экс-министром не подтвердились.
По словам Зайцева, которые приводит ТАСС, министр здравоохранения (которым в то время являлась Ирина Солдатова) принял решение о закупке нового оборудования, посчитав, что покупка в другом месте будет сложной. Поэтому контракт заключён с определёнными организациями. Следователи исключили из дела коррупционную составляющую.
Сейчас идёт дополнительная экспертиза закупленного оборудования.
Ранее мы писали, что Ирина Солдатова находится на Кипре, общается со следователями через адвоката, готова частично возместить ущерб и хочет вернуться в Россию, но в СИЗО сидеть не хочет.