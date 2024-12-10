В действиях бывшей омской чиновницы Солдатовой исключили коррупцию

На брифинге в прокуратуре руководитель второго отдела регионального СУ СК РФ Михаил Зайцев сообщил, что силовики отработали связь Солдатовой с компаниями, которые были основными поставщиками оборудования в регион во время пандемии 2020 года. Предположения об аффилированности компаний с экс-министром не подтвердились.