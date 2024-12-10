Талибы обвинили США в невыполнении Дохийского соглашения

Соглашение о достижении мира в Афганистане между США и движением «Талибан»*, широко известное как «Дохийская сделка», было мирным соглашением, подписанным представителями двух сторон 29 февраля 2020 года в Дохе для того, чтобы положить конец затянувшейся войне и насилию в Афганистане. Сделка, заключенная от имени США для администрации Трампа американским спецпредставителем Залмаем Халилзадом, не предусматривала участие в ней представителей официального афганского правительства того времени. Соглашение, к которому прилагались секретные приложения, стало одним из главных катализаторов краха афганских национальных сил обороны и безопасности в августе 2021 года и захвата Кабула вооруженными формированиями талибов.