Талибы обвинили США в невыполнении Дохийского соглашения

Он заявил, что «имена ряда политических деятелей Исламского эмирата Афганистан (самоназвание государства при нынешнем правительстве — ред.) должны были быть удалены из американского черного списка через три месяца после подписания соглашения, однако до сих пор никаких действий в этом направлении предпринято не было».
«Они обещали, что удалят черный список в течение трех месяцев, но этого сделано не было, и он все еще существует. Они не выполнили это обязательство», — цитирует слова Шахина Tolo news.
«Они (США — ред.) заявляли, что будут участвовать в восстановлении Афганистана и поощрять на это другие страны, однако и эта часть соглашения также не завершена. Санкции, введенные в отношении Афганистана, все еще действуют», — приводит слова талибского функционера новостной портал.
По словам Шахина, политический офис движения «Талибан»* в Катаре служит коммуникационным каналом между Исламским эмиратом и всем миром, он разъясняет позицию Афганистана в различных областях международному сообществу.
«Здесь я встречаюсь с делегациями из разных стран каждый день или через день, особенно с европейскими послами в Афганистане, которых насчитывается тринадцать. Мы стараемся поощрять их посетить Афганистан, и некоторые из них уже совершили поездки и встретились с нашими высокопоставленными должностными лицами», — рассказал собеседник Tolo news.
Соглашение о достижении мира в Афганистане между США и движением «Талибан»*, широко известное как «Дохийская сделка», было мирным соглашением, подписанным представителями двух сторон 29 февраля 2020 года в Дохе для того, чтобы положить конец затянувшейся войне и насилию в Афганистане. Сделка, заключенная от имени США для администрации Трампа американским спецпредставителем Залмаем Халилзадом, не предусматривала участие в ней представителей официального афганского правительства того времени. Соглашение, к которому прилагались секретные приложения, стало одним из главных катализаторов краха афганских национальных сил обороны и безопасности в августе 2021 года и захвата Кабула вооруженными формированиями талибов.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.