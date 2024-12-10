Лукашенко поздравил Таисию Повалий с днем рождения

«Прекрасный голос, безграничная преданность искусству и искренняя манера исполнения снискали Вам всенародную любовь, — говорится в поздравлении. — Ваше вдохновенное вокальное мастерство подарило зрителю множество отличающихся особой утонченностью песен, ставших настоящими шлягерами. Благодарные слушатели с теплотой вспоминают Ваши выступления на белорусской земле как незабываемый праздник».



Глава государства пожелал Таисии Повалий крепкого здоровья, счастья и новых творческих свершений.