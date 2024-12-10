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Лукашенко поздравил Таисию Повалий с днем рождения

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Таисию Повалий с днем рождения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: Sputnik.by

«Прекрасный голос, безграничная преданность искусству и искренняя манера исполнения снискали Вам всенародную любовь, — говорится в поздравлении. — Ваше вдохновенное вокальное мастерство подарило зрителю множество отличающихся особой утонченностью песен, ставших настоящими шлягерами. Благодарные слушатели с теплотой вспоминают Ваши выступления на белорусской земле как незабываемый праздник».

Глава государства пожелал Таисии Повалий крепкого здоровья, счастья и новых творческих свершений.

Лукашенко Александр