«Прекрасный голос, безграничная преданность искусству и искренняя манера исполнения снискали Вам всенародную любовь, — говорится в поздравлении. — Ваше вдохновенное вокальное мастерство подарило зрителю множество отличающихся особой утонченностью песен, ставших настоящими шлягерами. Благодарные слушатели с теплотой вспоминают Ваши выступления на белорусской земле как незабываемый праздник».
Глава государства пожелал Таисии Повалий крепкого здоровья, счастья и новых творческих свершений.
Лукашенко поздравил Таисию Повалий с днем рождения
10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Таисию Повалий с днем рождения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
«Прекрасный голос, безграничная преданность искусству и искренняя манера исполнения снискали Вам всенародную любовь, — говорится в поздравлении. — Ваше вдохновенное вокальное мастерство подарило зрителю множество отличающихся особой утонченностью песен, ставших настоящими шлягерами. Благодарные слушатели с теплотой вспоминают Ваши выступления на белорусской земле как незабываемый праздник».