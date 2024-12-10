WP: США помогли союзным формированиям в Сирии занять важные позиции

По словам источников издания, «силы США, составляющие около 800 военных, находящихся в различных точках в восточной части Сирии, координировали действия союзных формирований и позволили им захватить стратегически важную территорию, которую в течение многих лет удерживали [бывший президент Сирии Башар] Асад и Иран». Кроме того, как уточнили источники, американская сторона «призвала соседний Ирак не позволить находящимся там иранским и поддерживаемым Ираном военным формированиям пересечь границу с Сирией».