Польша решила продлить действие буферной зоны на границе с Беларусью на 90 дней

В сообщении сказано, что министр внутренних дел Томаш Семоняк подписал распоряжение, касающееся продления действия буферной зоны на границе с Беларусью на 90 дней. Отмечается, что указанное решение вступит в силу 10 декабря 2024 года. Согласно данным МВД, спустя полгода с того момента, как была введена названая мера, число попыток незаконного пересечения польско-белорусской границы снизилось примерно на 41%.