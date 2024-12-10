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Польша решила продлить действие буферной зоны на границе с Беларусью на 90 дней

МВД Польши приняло решение продлить действие буферной зоны на границе с Беларусью на 90 дней.

Источник: Комсомольская правда

Польша решила продлить действие буферной зоны на границе с Беларусью на 90 дней. Подробности рассказали в соцсетях Министерства внутренних дел Польши, передает ТАСС.

В сообщении сказано, что министр внутренних дел Томаш Семоняк подписал распоряжение, касающееся продления действия буферной зоны на границе с Беларусью на 90 дней. Отмечается, что указанное решение вступит в силу 10 декабря 2024 года. Согласно данным МВД, спустя полгода с того момента, как была введена названая мера, число попыток незаконного пересечения польско-белорусской границы снизилось примерно на 41%.

Тем временем Литва ввела обязательную предварительную регистрацию фур из Беларуси.

Ранее мы писали, что Польша начала строительство линии укреплений на границе с Беларусью и Россией.

Кроме того, Литва будет строить стрелковые комплексы на границе с Беларусью.