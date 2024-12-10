Тирасполь перечислил Кишиневу 9,5 миллиона долларов в качестве пошлин

Он также отметил, что Молдавия усилила экономическое давление на непризнанное Приднестровье с начала этого года. По его словам, все это время вопрос отмены необоснованных таможенных пошлин — ключевой в повестке переговоров, но Молдавия остается безучастной, реакции нет.