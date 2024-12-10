Тирасполь перечислил Кишиневу 9,5 миллиона долларов в качестве пошлин

ТИРАСПОЛЬ, 10 дек — РИА Новости. Тирасполь в качестве таможенных пошлин перечислил Кишиневу $9,5 миллиона, это нелегитимные финансовые поборы, заявил РИА Новости глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.
«За 9 месяцев приднестровские предприятия перечислили в молдавский бюджет 9,5 миллионов долларов. Это нелегитимные финансовые поборы, изъятые у населения Приднестровья в виде таможенных пошлин, спровоцировавших рост цен на промтовары и продукты питания, медикаменты, строительные материалы и др.».
Он также отметил, что Молдавия усилила экономическое давление на непризнанное Приднестровье с начала этого года. По его словам, все это время вопрос отмены необоснованных таможенных пошлин — ключевой в повестке переговоров, но Молдавия остается безучастной, реакции нет.
«Давление на таможенно-экономическом направлении — далеко не единственный фактор дискриминационного отношения со стороны Республики Молдова. Проблемы с импортом, блокирование банковской деятельности, ужесточение и перевод на возмездную основу процедур регистрации и лицензирования — все эти действия нацелены на подрыв экономики Приднестровья», — отметил Игнатьев.
С 1 января Кишинев отменил льготы, предоставленные приднестровским компаниям при уплате таможенного налога. В Приднестровье расценили это как экономическое давление и в ответ отменили льготный режим для молдавских фермеров, владеющих угодьями в Дубоссарском районе.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.