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Жители Башкирии могут задать вопрос Владимиру Путину

Кол-центр «Итогов года с Владимиром Путиным» начал прием обращений от граждан.

Источник: kremlin.ru

Обращение к президенту можно передать по телефону 8−800−200−40−40, в бесплатном СМС-сообщении на номер 0−40−40, через сайт moskva-putinu.ru в виде текста или видео, а также через официальные группы программы в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

В этом году кол-центр стал еще более технологичным. Расшифровывать звонки операторам помогает искусственный интеллект, поэтому время обработки обращений сократилось. При этом время общения с операторами не ограничено.

Напомним, президент России подведет итоги года и ответит на вопросы жителей страны 19 декабря. Как анонсировал пресс-секретарь Дмитрий Песков, в этом году пресс-конференция и прямая линия пройдут в совмещенном формате.

Отметим, что в Башкирии уже прошла прямая линия с Главой республики. «Башинформ» вел текстовую трансляцию.

Путин Владимир