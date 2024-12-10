Жители Башкирии могут задать вопрос Владимиру Путину

Обращение к президенту можно передать по телефону 8−800−200−40−40, в бесплатном СМС-сообщении на номер 0−40−40, через сайт moskva-putinu.ru в виде текста или видео, а также через официальные группы программы в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».
В этом году кол-центр стал еще более технологичным. Расшифровывать звонки операторам помогает искусственный интеллект, поэтому время обработки обращений сократилось. При этом время общения с операторами не ограничено.
Напомним, президент России подведет итоги года и ответит на вопросы жителей страны 19 декабря. Как анонсировал пресс-секретарь Дмитрий Песков, в этом году пресс-конференция и прямая линия пройдут в совмещенном формате.
Отметим, что в Башкирии уже прошла прямая линия с Главой республики. «Башинформ» вел текстовую трансляцию.