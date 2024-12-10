ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. Узбекистан и Малайзия планируют совместные проекты развития «умных» городов, сообщает ИА «Дунё».
Перспективы сотрудничества обсудили посол Узбекистана Каромиддин Гадоев и председатель малазийского Альянса «умных» городов Раслан Ахмад.
«В ходе диалога обсуждались перспективы совместных проектов развития “умных” городов, обмена опытом, изучения успешной практики на примере городов Путраджайи и “Sunway City” Малайзии, взаимных визитов и совместной научно-практической деятельности».
Речь шла о разработке для Узбекистана краткосрочных образовательных и обучающих программ по темам «умные» города, цифровая трансформация, циркулярная экономика, экологическое, социальное и корпоративное управление (ESG).
Достигнуты договоренности об организации визита бизнес-миссии участников Альянса «умных» городов в РУз.
Для справки: Альянс «умных» городов Малайзии создан в 2018 году. В его составе более 100 членов, среди которых госорганизации, частные компании, инвесторы, средний и малый бизнес, научные и образовательные учреждения. В числе задач Альянса — налаживание государственно-частного партнерства, содействие обмену инновационными, технологическими и устойчивыми решениями «умного города», а также организация конференций и выставок.