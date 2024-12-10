Узбекистан и Малайзия планируют совместные проекты развития «умных» городов

Для справки: Альянс «умных» городов Малайзии создан в 2018 году. В его составе более 100 членов, среди которых госорганизации, частные компании, инвесторы, средний и малый бизнес, научные и образовательные учреждения. В числе задач Альянса — налаживание государственно-частного партнерства, содействие обмену инновационными, технологическими и устойчивыми решениями «умного города», а также организация конференций и выставок.