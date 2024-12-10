Депутат из Новосибирска назвал абсурдной идею признать Санту иноагентом

Виталий Бородин, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией, обратился в Генеральную прокуратуру с инициативой признать Санту Клауса иноагентом. По его словам, американский образ Санты, известный во всем мире, представляет культурную угрозу, заменяя традиционного российского Деда Мороза. Бородин подчеркнул, что узнаваемость бренда Санта-Клауса близка к 100%, и он активно продвигается в недружественных странах.
Депутат Государственной думы Ренат Исмаилович Сулейманов прокомментировал ситуацию, отметив, что борьба со сказочными персонажами может привести к абсурду.
«Мы обожаем нашего Деда Мороза, особенно в преддверии Нового года, когда он появляется в своей величественной ипостаси. Однако не стоит доводить ситуацию до абсурда. Борьба со сказочными персонажами может представлять опасность для нашей страны, но это лишь повод для смеха. Важно соблюдать баланс во всём», — рассказал Сулейманов корреспонденту Om1 Новосибирск.
Он подчеркнул важность уважения к традициям и культуре, но предостерёг от чрезмерной реакции на влияние иностранных образов.
«Я согласен, что у нас есть свои культурные традиции и самобытные персонажи: Баба Яга, Кощей Бессмертный и другие. Однако мы не можем игнорировать и те, которые пришли к нам из других стран. Например, прототип Буратино появился в Италии. А такие персонажи, как семь гномов из сказки “Белоснежка” или Красная Шапочка из французского фольклора, стали неотъемлемой частью нашей культуры. Ну, давайте всех их мы объявим иноагентами», — прокомментировал Сулейманов.
Депутат добавил, что праздник Нового года должен оставаться добрым и семейным, а предпочтения людей к персонажам не должны вызывать конфликтов.