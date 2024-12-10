Депутат из Новосибирска назвал абсурдной идею признать Санту иноагентом

«Я согласен, что у нас есть свои культурные традиции и самобытные персонажи: Баба Яга, Кощей Бессмертный и другие. Однако мы не можем игнорировать и те, которые пришли к нам из других стран. Например, прототип Буратино появился в Италии. А такие персонажи, как семь гномов из сказки “Белоснежка” или Красная Шапочка из французского фольклора, стали неотъемлемой частью нашей культуры. Ну, давайте всех их мы объявим иноагентами», — прокомментировал Сулейманов.