Демешин сдержал слово по выделению ТОСам 380 миллионов рублей на 2025 год

В вопросах благоустройства территорий существует два подхода: либо разработки планов на уровне властей, либо поддержка инициатив местных жителей через гранты. Практика показала, что второй путь оказывается гораздо более результативным. Ведь только сами жители, живущие на этой земле, могут в полной мере почувствовать и понять потребности своей территории. Как опытный руководитель, Демешин прекрасно осознает это, и поэтому он выделил работу с ТОС и активной общественностью в отдельное направление своей деятельности.