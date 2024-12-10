Демешин сдержал слово по выделению ТОСам 380 миллионов рублей на 2025 год

На очередном заседании Правительства Хабаровского края 10 декабря 2024 года обсуждалась важная тема — поддержка инициатив территориального общественного самоуправления (ТОС) и социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО), сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.
Губернатор региона Дмитрий Демешин подчеркнул важность работы с инициативами граждан, указав, что ключевыми задачами для властей являются не только выслушивание чаяний людей, но и их реализация.
«Поддержка инициатив граждан — как раз те задачи, которые перед нами ставят люди. Мы должны работать на упреждение, слышать чаяния людей и, самое главное, их реализовывать», — отметил Демешин. Это заявление подтверждает продолжение курса главы региона на открытость и диалог с населением, а также на активную поддержку местных инициатив.
Как сообщил председатель комитета по внутренней политике правительства Хабаровского края Евгений Рыбак, на данный момент в крае активно функционируют более 1750 ТОС. Это делает Хабаровский край лидером по числу ТОС в Дальневосточном федеральном округе и пятым среди всех субъектов России. Важной вехой в развитии ТОС стало предоставление грантов из краевого бюджета, которое началось в 2016 году. За это время было проведено 12 конкурсов, в рамках которых распределено свыше 1 млрд рублей на реализацию более 2000 проектов.
Основные проекты, поддерживаемые через ТОС, направлены на благоустройство территорий. В их числе — строительство детских и спортивных площадок, ремонт пешеходных дорожек, создание малых архитектурных форм, а также организация памятных мест, таких как скверы и памятники участникам Великой Отечественной войны и членам СВО. В этом году в Хабаровском крае было реализовано 8 таких проектов, а еще 16 заявок поступило на конкурс 2025 года.
Хабаровский край занимает первое место в ДФО по объему финансовой поддержки ТОС и третье место в России.
Дмитрий Демешин продолжает развивать курс на прямой диалог с гражданами, придавая особое значение территориальному самоуправлению. Глава региона не только отметил успешные примеры взаимодействия местных активистов с краевыми властями, но и подробно обсудил шаги, которые помогут сделать эту работу еще более эффективной. В подтверждение своей приверженности этой стратегии, Демешин принял решение увеличить финансирование ТОС в 2025 году до 380 миллионов рублей. В 2026 году планируется довести объем поддержки до 500 млн рублей.
В вопросах благоустройства территорий существует два подхода: либо разработки планов на уровне властей, либо поддержка инициатив местных жителей через гранты. Практика показала, что второй путь оказывается гораздо более результативным. Ведь только сами жители, живущие на этой земле, могут в полной мере почувствовать и понять потребности своей территории. Как опытный руководитель, Демешин прекрасно осознает это, и поэтому он выделил работу с ТОС и активной общественностью в отдельное направление своей деятельности.