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ВСУ уходят из Шевченко и Курахово. Военная операция, день 1021-й

ВСУ покидают позиции в поселке Шевченко, выводят остатки группировок из Курахово, передает ТАСС. Китай ограничил поставки деталей для БПЛА в США и Европу, пишет Bloomberg. По словам омбудсмена Татьяны Москальковой, релоканты за рубежом чаще всего сталкиваются с нарушением имущественных прав, арестом счетов и сложностями в области здравоохранения. В Румынии спасли уклониста, бежавшего с Украины от мобилизации вместе с котенком, мужчина замерзал в горах. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Источник: Газета.Ру

08:48 Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил о повреждениях ряда объектов инфраструктуры в подконтрольной ВСУ части региона.

08:39 Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с Эммануэлем Макроном и Дональдом Трампом в Париже «увиливает от любых обязательств, которые он мог взять на себя» по поводу возможного соглашения с Россией, пишет Asia Times:

«В то время как Трамп говорит, что убедил Зеленского двигаться вперед в переговорах с Россией, Зеленский уже увиливает от любых обязательств, которые он мог взять на себя. Переговоры и прекращение огня также не совсем то, чего хочет Макрон».

08:36 АР сообщило, что румынские спасатели обнаружили 28-летнего украинца в горном ущелье, у него были признаки серьезного переохлаждения. Мужчину согревал котенок Персик, с которым он сбежал из Харьковской области, спасаясь от мобилизации. Сейчас украинец проходит лечение. С 2022 года в этом месте нашли более 160 украинцев и 16 тел.

08:31.

08:28 Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сказала РИА Новости, что переехавшие за границу россияне чаще всего сталкиваются там с нарушением имущественных прав, блокировкой счетов и с проблемами в области здравоохранения.

08:13 По данным Bloomberg, Китай ограничил поставки деталей для БПЛА в США и Европу. В следующем году меры могут стать жестче.

08:07 ⚡️ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах передал, что ВСУ выводят остатки группировок из Курахово и покидают позиции в поселке Шевченко.

08:03.

08:00 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 1021-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.