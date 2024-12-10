Глава облкомимущества в Волгоградской области сохранит свой пост

Как стало известно «Волгоградской правде.ру», на заседании комитета по экономической политике, туризму, инвестициям, предпринимательству, а также имущественным и земельным вопросам эта повестка стала основной. Депутаты обсудили кандидатуру для руководящей должности в региональном комитете по управлению госимуществом.
Заседание проходило под председательством Станислава Короткова. Рассматривался вопрос назначения Екатерины Кульгускиной, предложение о которой внес губернатор Андрей Бочаров. Кандидатуру представляла его заместитель Анна Писемская.
Депутаты единогласно поддержали решение главы региона, проголосовав за кандидата — комитет принял рекомендацию о назначении Екатерины Кульгускиной председателем комитета по управлению государственным имуществом Волгоградской области.
Напомним, комитет облдумы занимается вопросами обеспечения земельными участками льготных категорий граждан, включая многодетные семьи. Ведомство участвует в выделении земель для строительства в рамках реализации крупных инвестиционных проектов, а также в возвращении в оборот ранее неиспользуемых сельскохозяйственных угодий. Работа по возвращению в оборот неиспользуемых земель активно ведется в регионе с 2014 года. За этот период прирост сельскохозяйственных угодий составил около 880 тыс. га, из них почти 700 тыс. га — пахотные земли.
Также накануне на заседании комитета областной думы по экономической политике, туризму, инвестиционной деятельности, предпринимательству, имущественным и земельным отношениям обсуждалась кандидатура Галины Быкадоровой на пост председателя комитета экономической политики и развития региона. Она также была рекомендована для назначения на должность руководителя.