Глава облкомимущества в Волгоградской области сохранит свой пост

Напомним, комитет облдумы занимается вопросами обеспечения земельными участками льготных категорий граждан, включая многодетные семьи. Ведомство участвует в выделении земель для строительства в рамках реализации крупных инвестиционных проектов, а также в возвращении в оборот ранее неиспользуемых сельскохозяйственных угодий. Работа по возвращению в оборот неиспользуемых земель активно ведется в регионе с 2014 года. За этот период прирост сельскохозяйственных угодий составил около 880 тыс. га, из них почти 700 тыс. га — пахотные земли.