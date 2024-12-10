Бектенов поручил провести инвентаризацию списков очередников на жилье

«Я поручал провести инвентаризацию списков. Во многих регионах она еще не завершена. Эту работу нужно ускорить. В очередях на жилье должны быть, в первую очередь, реально нуждающиеся граждане. Хочу также обратить внимание на вопрос подведения инженерных сетей к жилым районам и объектам. Продолжаются случаи затягивания процессов ввода объектов из-за отсутствия инфраструктуры. Такие примеры есть практически в каждом регионе. Акиматам необходимо скоординировано осуществлять как строительство, так и подведение сетей к объектам».