Натаньяху заявил о правах Израиля на Голанские высоты
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции сделал заявление о том, что Голанские высоты станут неотъемлемой частью его страны. Ранее силы ЦАХАЛ заняли территории Сирии со стороны Голан.
Румынию и Болгарию присоединили к Шенгенской зоне
США помогали повстанцам одержать верх в Сирии
По данным The Washington Post, американские военные координировали действия вооруженной оппозиции в Сирии, помогая им занять стратегически важные территории. В республике присутствовали около 800 военнослужащих США.
Вашингтон пообещал Украине поддержку в случае призыва 18-летних
Представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил о предоставлении помощи Киеву в случае, если на Украине снизят возраст мобилизации до 18 лет. США и союзники тогда поставят вооружение и обеспечат обучение дополнительным силам бойцов.
Талибы обвинили США в игнорировании Дохийского соглашения
Представитель движения «Талибан» Сухейль Шахин заявил о невыполнении США Дохийского соглашения по афганскому урегулированию 2020 года. Американцы не участвуют в восстановлении Афганистана и не удалили из черного списка ряд политиков страны.