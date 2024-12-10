Главные новости 10 декабря 2024 года

Австрия сняла вето на расширение Шенгенского соглашения, включив Румынию и Болгарию в безвизовое пространство. Ранее эти два государства не присоединяли к Шенгену из-за проблем с нелегальной миграцией. Сейчас в зону входят 23 из 27 стран ЕС.