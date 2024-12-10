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Главные новости 10 декабря 2024 года

Последние новости за сегодня — 10 декабря 2024 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Натаньяху заявил о правах Израиля на Голанские высоты

Источник: Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции сделал заявление о том, что Голанские высоты станут неотъемлемой частью его страны. Ранее силы ЦАХАЛ заняли территории Сирии со стороны Голан.

Румынию и Болгарию присоединили к Шенгенской зоне

Источник: AP 2024

Австрия сняла вето на расширение Шенгенского соглашения, включив Румынию и Болгарию в безвизовое пространство. Ранее эти два государства не присоединяли к Шенгену из-за проблем с нелегальной миграцией. Сейчас в зону входят 23 из 27 стран ЕС.

США помогали повстанцам одержать верх в Сирии

Источник: AP 2024

По данным The Washington Post, американские военные координировали действия вооруженной оппозиции в Сирии, помогая им занять стратегически важные территории. В республике присутствовали около 800 военнослужащих США.

Вашингтон пообещал Украине поддержку в случае призыва 18-летних

Источник: AP 2024

Представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил о предоставлении помощи Киеву в случае, если на Украине снизят возраст мобилизации до 18 лет. США и союзники тогда поставят вооружение и обеспечат обучение дополнительным силам бойцов.

Талибы обвинили США в игнорировании Дохийского соглашения

Источник: AP 2024

Представитель движения «Талибан» Сухейль Шахин заявил о невыполнении США Дохийского соглашения по афганскому урегулированию 2020 года. Американцы не участвуют в восстановлении Афганистана и не удалили из черного списка ряд политиков страны.