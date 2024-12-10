Герои СВО станут заместителями глав всех районных администраций Ленобласти

«Трудоустраивать на эти должности будем героев СВО. Так будет правильно и чтобы трудоустраивать в органы управления ребят, которые на деле послужили Отечеству, и понимание у них с семьями и ветеранами точно сложится», — рассказал он, прокомментировав итоги встречи с участниками специальной военной операции, приуроченной к Дню Героев Отечества — 9 декабря.