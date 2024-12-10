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Герои СВО станут заместителями глав всех районных администраций Ленобласти

Ленобласть введёт во всех районных администрациях должность заместителя главы администрации по поддержке участников СВО и их семей.

Источник: Администрация Ленобласти

Во всех администрациях Ленинградской области появится должность заместителя их глав по поддержке участников СВО и их семей. Об этом сообщил губернатор 47-горегиона Александр Дрозденко.

«Трудоустраивать на эти должности будем героев СВО. Так будет правильно и чтобы трудоустраивать в органы управления ребят, которые на деле послужили Отечеству, и понимание у них с семьями и ветеранами точно сложится», — рассказал он, прокомментировав итоги встречи с участниками специальной военной операции, приуроченной к Дню Героев Отечества — 9 декабря.

«Сегодня встретился с современными героями. Говорят о пережитом скупо, а о будущем, о воспитании молодёжи — активно, с предложениями, с огнём в глазах», — отметил он, добавив, что «работы много, но работы бояться не надо».

«Только вперёд».

заключил Александр Дрозденко

Встрече предшествовала церемония награждения Благодарственными письмами героев СВО за ратную доблесть и мужество.

Напомним, сейчас в регионе разработаны и действуют сразу 69 мер социальной поддержки, среди которых и прямые выплаты бойцам, и льготы и компенсации для родителей, детей и жён. Поддержка предусмотрена по четырём жизненным ситуациям — spb.aif.ru рассказывает, в каких случаях даётся помощь и на что можно рассчитывать.