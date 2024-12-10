В Приднестровье оценили перспективы развития отношений с Россией

«Нельзя обойти вниманием тот факт, что Молдова стремится нарушить эти важные для Приднестровья связи: высылает российских дипломатов, что мешает работе пункта консульского обслуживания в Тирасполе, через таможенные пошлины фактически изымает в свой бюджет часть российской гуманитарной помощи, которую наиболее социально уязвимая категория приднестровцев получает в виде пенсий и т.н. “хлебных надбавок”, оказывает массовый психологический прессинг на приднестровцев с российским гражданством при прохождении процедур контроля в аэропорту, запрещает экспорт на российский рынок и др.».