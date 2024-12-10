«Вражеские силы передвигаются на юге провинции Дамаск на границе с Ливаном. Захватили поселение Хинех (50 км от Дамаска) и к подножью Хан эль-Шейх в районе Катна, напротив ливанской управы Рашайя», — пишет газета.
В понедельник израильская авиация провела масштабные бомбардировки баз ВВС, научно-исследовательских центров и объектов оборонной промышленности в разных провинциях Сирии. По заявлению армии Израиля, было 250 ударов.
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник заявил, что Голанские высоты навсегда останутся «неотъемлемой частью» Израиля. В то же время армия Израиля пересекла границу с Сирией и захватила буферную зону на Голанских высотах, часть поселений провинции Кунейтра, расположенной в сирийской части Голанских высот.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в понедельник заявил журналистам, что Россия фиксирует противоречивые заявления Израиля по поводу статуса Голанских высот и не понимает, какую часть этой территории Израиль считает своей.
Нетаньяху ранее заявил, что соглашение о разъединении сил с Сирией на Голанских высотах, достигнутое вскоре после войны Судного дня 1973 года, утратило силу, так как сирийские военные покинули свои позиции.
Голанские высоты до 1967 года входили в состав Сирии. В ходе Шестидневной войны израильские войска заняли эту территорию, по итогам войны Судного дня (1973 год) стороны заключили соглашение о перемирии и разъединении войск. В 1974 году на Голанских высотах появилась миротворческие посты ООН. Пограничная линия с сирийской стороны получила название «Браво», со стороны Израиля проходит линия «Альфа».