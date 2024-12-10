Губернатор Самарской области выложил в сеть песню собственного сочинения

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев продолжает постепенно рассказывать о себе и своей семье. Ранее он показал маму и фото со свадьбы, сыграл на одном из мероприятий на рояле, а теперь решил раскрыть еще один свой талант. Оказалось, что глава 63-го региона еще и поющий.
«Часто стал летать. Много работы по вовлечению нашего региона в нацпроекты, много встреч с начальством, экономическим и инвестиционным. Когда-то давно, в 2013 году, тоже много летал. Томск, Красноярск. Тогда же записал этот трек», — написал Вячеслав Федорищев в своем телеграм-канале 9 декабря.
По словам губернатора, текст он написал, когда летел в самолете. Песню назвал «Будто падаем». Послушать ее можно здесь. Единственный ли это трек, который записал Вячеслав Федорищев, пока неизвестно. Возможно, когда-нибудь глава региона споет для самарцев вживую или порадует новыми песнями собственного сочинения.