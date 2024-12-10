Губернатор Самарской области выложил в сеть песню собственного сочинения

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев продолжает постепенно рассказывать о себе и своей семье. Ранее он показал маму и фото со свадьбы, сыграл на одном из мероприятий на рояле, а теперь решил раскрыть еще один свой талант. Оказалось, что глава 63-го региона еще и поющий.