Нарышкин заявил, что Россия близка к достижению целей СВО

«Стратегический расчет Запада в украинском кризисе предельно ясен: навязать нам затяжную борьбу на истощение в целях раскола российского общества и создания условий для цветной революции. Воевать будут, что называется, “до последнего украинца”, а когда их не останется, на борьбу со “страшным русским медведем” заставят выйти прибалтов, восточноевропейцев, а в перспективе — и немцев, — указал Нарышкин. — Необходимые для этого технологии промывки мозгов населению и давления на местные элиты у глобалистов имеются».