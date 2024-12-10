Нарышкин заявил, что Россия близка к достижению целей СВО

«На фронте ситуация не в пользу Киева. Стратегическая инициатива на всех участках принадлежит нам, мы близки к достижению поставленных целей, тогда как ВСУ находятся на грани развала, а режим [Владимира] Зеленского полностью утратил легитимность и, как следствие, договороспособность», — подчеркнул Нарышкин.
По его словам, все попытки раскачать ситуацию в России оказались безуспешными. «Люди осознают, что мы боремся не с киевской хунтой, а с коллективным Западом, и цена этого противостояния — наши свобода и суверенитет», — отметил глава СВР.
«Стратегический расчет Запада в украинском кризисе предельно ясен: навязать нам затяжную борьбу на истощение в целях раскола российского общества и создания условий для цветной революции. Воевать будут, что называется, “до последнего украинца”, а когда их не останется, на борьбу со “страшным русским медведем” заставят выйти прибалтов, восточноевропейцев, а в перспективе — и немцев, — указал Нарышкин. — Необходимые для этого технологии промывки мозгов населению и давления на местные элиты у глобалистов имеются».
Директор СВР подчеркнул, что дальнейшая эскалация «не только не приведет к истощению России, как рассчитывают в Вашингтоне и Лондоне, но приблизит стратегическое поражение самого Запада». «Несмотря на санкции и кражу наших суверенных активов, российская экономика демонстрирует рост, ускоренными темпами развивается импортозамещение, в том числе в высокотехнологичных отраслях, — сказал он. — Появляются новые логистические цепочки, укрепляются хозяйственные связи с незападными странами, прежде всего на пространстве Большой Евразии».