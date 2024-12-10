Сан-Хосе
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США обосновали право Израиля на захват Голанских высот

Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что Израиль правомерно занял сирийскую часть Голанских высот. Чиновник обосновал захват территории необходимостью защиты от террористов.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Чиновник Госдепа объяснил во время брифинга, что израильская армия заняла участок, принадлежащий Сирии, чтобы его не атаковали оппозиционные силы, одержавшие верх над правительственными войсками САР.

«Сирийская армия покинула свои позиции в районе вокруг согласованной израильско-сирийской буферной зоны, что потенциально создает вакуум, он мог бы быть заполнен террористическими организациями, которые угрожали бы государству Израиль и гражданскому населению внутри Израиля», — цитирует Миллера INTERFAX.RU.

Чиновник заверил, что Израиль временно занял территории Сирии, чтобы обеспечить защиту своих границ. Представитель Госдепа добавил, что США заинтересованы в стабильных отношениях между Сирией и Израилем.

Мэтью Миллер также заявил, что Вашингтон считает необходимым, чтобы страны продолжили соблюдать соглашение о разъединении от 1974 года.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 9 декабря объявил Голанские высоты неотъемлемой частью Израиля.

Голанские высоты до 1967 года являлись частью территории Сирии. Во время Шестидневной войны израильские военные заняли этот участок. По итогам войны Судного дня в 1973 году стороны заключили мир. В 1974 году по Голанским высотам прошла пограничная линия и буферная зона.

Ранее стало известно о том, что в ночь на 8 декабря вооруженные террористы захватили столицу Сирии — Дамаск. Наступление отрядов оппозиции на правительственные войска стартовало 27 ноября. 9 декабря израильские военные заняли участки на нейтральной территории на границе с Сирией, чтобы воспрепятствовать появлению «террористической инфраструктуры».