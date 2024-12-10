Александр Гусев: «До конца 2024 года расселят 80 аварийных домов в Воронежской области»

— Давайте мы еще раз более внимательно на все посмотрим. И важно привлекать не только средства бюджетные на эти цели, но и средства внебюджетные в рамках комплексного развития территорий. Мы видим, что интерес у коллег-строителей к программе КРТ существует. Мы понимаем, что наиболее простые участки уже реализованы, а программа, которая сейчас есть, является более сложной задачей. Соответственно, мы должны сейчас посмотреть, чем мы можем дополнительно стимулировать строительные компании — не просто проводить конкурс предоставления этих земельных участков, но и, может быть, какие-то иные формы поддержки. По крайней мере, точно нужно больше внимания уделять развитию инженерных систем на этих территориях, — подытожил губернатор.