Александр Гусев: «До конца 2024 года расселят 80 аварийных домов в Воронежской области»

В 2024 году Воронежская область одной из первых досрочно завершила расселение граждан из ветхого жилья, которое признали таковым до 1 января 2017 года. В 2025-м работа в этом направлении будет вестись в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом речь шла на еженедельном оперативном совещании в правительстве региона 9 декабря. Провел его губернатор Александр Гусев.
В рамках первой части регионального проекта были расселены 118 многоквартирных домов, ликвидировано 57,2 тысячи кв. м аварийной площади. Всего улучшили свои жилищные условия 3 694 человека. Теперь программу Воронежской области скорректируют под новые методы и подходы расселения непригодного для проживания жилищного фонда. В нее включены 100 многоквартирных домов, которые признаны аварийными до 1 января 2022 года. Их жителей начали расселять в 2023 году.
В этапе 2023−2024 годов участвуют города — Воронеж, Бобров и Поворино. Планируется расселить 34 аварийных дома, 16,25 тысяч кв. м общей аварийной площади. 393 семьи (912 человек) должны въехать в новое жилье. Для этих целей было построено 10 домов: 6 — в Воронеже, 3 — в Борисоглебске, 1 — в Поворино.
Также расселение непригодного для проживания жилфонда ведется в рамках госпрограммы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Воронежской области» за счет средств региональной казны. В ней участвуют 9 муниципалитетов. В 2024 году планируется расселить 46 аварийных домов. В новое жилье переедут 237 семей (472 человека).
Александр Гусев поручил профильным чиновникам внимательнее изучить реестр аварийных домов в Воронежской области и тщательнее проводить их инструментальное обследование.
— Давайте мы еще раз более внимательно на все посмотрим. И важно привлекать не только средства бюджетные на эти цели, но и средства внебюджетные в рамках комплексного развития территорий. Мы видим, что интерес у коллег-строителей к программе КРТ существует. Мы понимаем, что наиболее простые участки уже реализованы, а программа, которая сейчас есть, является более сложной задачей. Соответственно, мы должны сейчас посмотреть, чем мы можем дополнительно стимулировать строительные компании — не просто проводить конкурс предоставления этих земельных участков, но и, может быть, какие-то иные формы поддержки. По крайней мере, точно нужно больше внимания уделять развитию инженерных систем на этих территориях, — подытожил губернатор.