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В Брюсселе пройдет заседание парламентского комитета ассоциации Молдова-ЕС

Участники встречи обсудят в том числе прошедшие в Молдове президентские выборы и еврореферендум.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 10 дек — Sputnik. В Брюсселе состоится 15-е заседание парламентского комитета ассоциации Молдова-ЕС, делегацию из РМ возглавит сопредседатель комитета Дойна Герман.

В состав делегации также входят депутаты от фракции PAS Марина Морозова, Вероника Рошка и Петру Фрунзе, а также депутаты от фракции Блока коммунистов и социалистов Татьяна Кунецки и Григоре Новак.

Это первая встреча комитета с начала работы Европарламента десятого созыва. В повестку дня мероприятия включено обсуждение текущей ситуации в процессе присоединения Молдовы к ЕС и продолжающегося двустороннего скрининга.

Будут также обсуждаться вопросы безопасности и геополитической ситуации в Республике Молдова, а также недавно прошедшие в стране конституционный референдум и президентские выборы. По итогам будет принято заявление, которое будет включать в себя определенные рекомендации.

Также сопредседатели комитета Дойна Герман и Зигфрид Мурешан проведут пресс-конференцию.

ЕС