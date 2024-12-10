В Брюсселе пройдет заседание парламентского комитета ассоциации Молдова-ЕС

КИШИНЕВ, 10 дек — Sputnik. В Брюсселе состоится 15-е заседание парламентского комитета ассоциации Молдова-ЕС, делегацию из РМ возглавит сопредседатель комитета Дойна Герман.
В состав делегации также входят депутаты от фракции PAS Марина Морозова, Вероника Рошка и Петру Фрунзе, а также депутаты от фракции Блока коммунистов и социалистов Татьяна Кунецки и Григоре Новак.
Это первая встреча комитета с начала работы Европарламента десятого созыва. В повестку дня мероприятия включено обсуждение текущей ситуации в процессе присоединения Молдовы к ЕС и продолжающегося двустороннего скрининга.
Будут также обсуждаться вопросы безопасности и геополитической ситуации в Республике Молдова, а также недавно прошедшие в стране конституционный референдум и президентские выборы. По итогам будет принято заявление, которое будет включать в себя определенные рекомендации.
Также сопредседатели комитета Дойна Герман и Зигфрид Мурешан проведут пресс-конференцию.