Лукашенко в Борисове ознакомится с производством пожарной и спасательной техники

Глава государства ознакомится с текущими и перспективными проектами пожарной и аварийно-спасательной техники. Речь пойдет о производственной деятельности и перспективах развития предприятия.



ООО «ПОЖСНАБ» производит пожарные автоцистерны, высотную пожарно-спасательную технику, пожарные автомобили, лесопожарную технику.



Продукция предприятия активно поставляется на экспорт, в том числе в Россию, Зимбабве, Казахстан, Азербайджан.



В 2023 году начата реализация инвестпроекта по строительству производственного цеха, что позволит увеличить производственные мощности, нарастить объем выпускаемой техники и расширить ее линейку.