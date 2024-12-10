Глава государства ознакомится с текущими и перспективными проектами пожарной и аварийно-спасательной техники. Речь пойдет о производственной деятельности и перспективах развития предприятия.
ООО «ПОЖСНАБ» производит пожарные автоцистерны, высотную пожарно-спасательную технику, пожарные автомобили, лесопожарную технику.
Продукция предприятия активно поставляется на экспорт, в том числе в Россию, Зимбабве, Казахстан, Азербайджан.
В 2023 году начата реализация инвестпроекта по строительству производственного цеха, что позволит увеличить производственные мощности, нарастить объем выпускаемой техники и расширить ее линейку.
Лукашенко в Борисове ознакомится с производством пожарной и спасательной техники
10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Борисов посетит предприятие ООО «ПОЖСНАБ», сообщает БЕЛТА.
Глава государства ознакомится с текущими и перспективными проектами пожарной и аварийно-спасательной техники. Речь пойдет о производственной деятельности и перспективах развития предприятия.