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Лукашенко в Борисове ознакомится с производством пожарной и спасательной техники

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Борисов посетит предприятие ООО «ПОЖСНАБ», сообщает БЕЛТА.

Источник: AP 2024

Глава государства ознакомится с текущими и перспективными проектами пожарной и аварийно-спасательной техники. Речь пойдет о производственной деятельности и перспективах развития предприятия.

ООО «ПОЖСНАБ» производит пожарные автоцистерны, высотную пожарно-спасательную технику, пожарные автомобили, лесопожарную технику.

Продукция предприятия активно поставляется на экспорт, в том числе в Россию, Зимбабве, Казахстан, Азербайджан.

В 2023 году начата реализация инвестпроекта по строительству производственного цеха, что позволит увеличить производственные мощности, нарастить объем выпускаемой техники и расширить ее линейку.

Лукашенко Александр