Правящая партия Южной Кореи ожидает отставки президента в начале 2025 года

Представитель рабочей группы по стабильности Ли Ян Су сообщил, что после объявления импичмента Конституционный суд должен вынести решение в течение 180 дней. При этом процесс может завершиться быстрее. Он напомнил, что в 2017 году суд принял резолюцию парламента об импичменте экс-президента Пак Кын Хе за 91 день.