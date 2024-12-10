Вице-премьер Мантуров будет отвечать за празднования 400-летия Челнов

«Организационному комитету до 1 марта 2025 года разработать и утвердить план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования», — гласит подписанный Михаилом Мишустиным указ.
Заместителем Мантурова стал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. В оргкомитет также вошли раис Татарстана Рустам Минниханов, министр промышленности и торговли Олег Коробченко, мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев и генеральный директор «КамАЗ» Сергей Когогин.
О создании своего оргкомитета, который занимается вопросами празднования сообщали и местные власти еще в 2023 году.
Ранее «ФедералПресс» писал о том, что в столице Татарстана провели испытания импортозамещенного Ту-214.