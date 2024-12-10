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Вице-премьер Мантуров будет отвечать за празднования 400-летия Челнов

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, 10 декабря, ФедералПресс. В 2026 году Набережные Челны — второй по численности населения город в Татарстане отметят 400 лет со дня основания. Подготовка к этому событию ведется уже сейчас. Так, первый вице-премьер РФ Денис Мантуров получил назначение на пост председателя организационного комитета, который займется подготовкой и проведением мероприятий.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Организационному комитету до 1 марта 2025 года разработать и утвердить план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования», — гласит подписанный Михаилом Мишустиным указ.

Юбилей города совпадает с еще одной значимой датой — 50-летием выпуска первого грузовика КамАЗ, поэтому отмечать два события будут вместе.

Заместителем Мантурова стал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. В оргкомитет также вошли раис Татарстана Рустам Минниханов, министр промышленности и торговли Олег Коробченко, мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев и генеральный директор «КамАЗ» Сергей Когогин.

О создании своего оргкомитета, который занимается вопросами празднования сообщали и местные власти еще в 2023 году.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что в столице Татарстана провели испытания импортозамещенного Ту-214.