Вице-премьер Мантуров будет отвечать за празднования 400-летия Челнов

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, 10 декабря, ФедералПресс. В 2026 году Набережные Челны — второй по численности населения город в Татарстане отметят 400 лет со дня основания. Подготовка к этому событию ведется уже сейчас. Так, первый вице-премьер РФ Денис Мантуров получил назначение на пост председателя организационного комитета, который займется подготовкой и проведением мероприятий.