Вячеслав Федорищев о встрече с Павлом Андреевым: Долго общались про российский футбол

Также он напомнил об «очной ставке», на которую он позвал Павла Андреева, Владимира Аветисяна и Александра Милеева. Она пройдет 20 декабря. По словам губернатора, если Андреев придет на «очную ставку», то речь уже пойдет не просто о футболе, а про суть изменений в нем.