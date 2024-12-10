Вячеслав Федорищев о встрече с Павлом Андреевым: Долго общались про российский футбол

В понедельник, 9 декабря 2024 года, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев встретился в прямом эфире с блогерами. Они обсудили вопросы, которые особенно волнуют жителей: работа транспорта, вывоз мусора, спорт, контроль за бродячими собаками, ремонт дорог и др. Затронули отдельно и тему футбола. Глава региона рассказал о встрече с футбольным агентом Павлом Андреевым.
«Павел Андреев прилетел ко мне в гости. Первый раз в жизни его сегодня увидел. Долго говорили про российский футбол, его историю», — поделился Вячеслав Федорищев.
Также он напомнил об «очной ставке», на которую он позвал Павла Андреева, Владимира Аветисяна и Александра Милеева. Она пройдет 20 декабря. По словам губернатора, если Андреев придет на «очную ставку», то речь уже пойдет не просто о футболе, а про суть изменений в нем.
Напомним, в конце ноября 2024 года губернатор Самарской области заявил о коррупции в судействе. По его словам, «Крылья Советов» задолжали крупную сумму денег неким преступникам. Глава региона обратился в правоохранительные органы для проверки деятельности футбольного клуба и некоторых его сделок, которые прошли с участием Павла Андреева.