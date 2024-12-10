Аксенов назначил министра жилполитики Крыма

«Назначить Тарасова Никиту Сергеевича на государственную должность Республики Крым, замещаемую на профессиональной основе, — министра жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым на срок полномочий главы Республики Крым», — говорится в документе.
Никита Тарасов — уроженец Ленинграда (ныне Санкт-Петербург). Окончил Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет по специальности «Промышленное и гражданское строительство». В 2012—2018 работал на различных должностях в Выборгском районе Санкт-Петербурга и администрации Ленобласти.
С сентября по декабрь 2018 года — начальник управления градостроительства и архитектуры Министерства строительства и архитектуры Крыма. С декабря 2018 года по февраль 2022 года — замминистра строительства и архитектуры Крыма.
С февраля 2022 года — министр жилищной политики и государственного строительного надзора республики.
Предыдущий состав правительства Крыма сложил полномочия 12 сентября в связи с переизбранием главы республики.