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Аксенов назначил министра жилполитики Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек — РИА Новости Крым. Министром жилищной политики и государственного строительного надзора Крыма назначен Никита Тарасов, ранее исполнявший обязанности руководителя данного ведомства. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов.

Источник: РИА "Новости"

«Назначить Тарасова Никиту Сергеевича на государственную должность Республики Крым, замещаемую на профессиональной основе, — министра жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым на срок полномочий главы Республики Крым», — говорится в документе.

Никита Тарасов — уроженец Ленинграда (ныне Санкт-Петербург). Окончил Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет по специальности «Промышленное и гражданское строительство». В 2012—2018 работал на различных должностях в Выборгском районе Санкт-Петербурга и администрации Ленобласти.

С сентября по декабрь 2018 года — начальник управления градостроительства и архитектуры Министерства строительства и архитектуры Крыма. С декабря 2018 года по февраль 2022 года — замминистра строительства и архитектуры Крыма.

С февраля 2022 года — министр жилищной политики и государственного строительного надзора республики.

Предыдущий состав правительства Крыма сложил полномочия 12 сентября в связи с переизбранием главы республики.