Дмитрий Демешин дал задачу подготовить сферу ЖКХ к предстоящим заморозкам

— За прошедшую неделю на объектах жилищно-коммунального хозяйства произошло 15 технологических событий. Два из них были связаны с теплоснабжением: в Ванинском и Солнечном районах. Нарушения были устранены в установленные сроки, и температура в помещениях не понизилась, — рассказал заместитель председателя правительства по природным ресурсам и сельскому хозяйству Дарий Тюрин. В данный момент на складах предприятий хранится 98 тысяч тонн угля и 5 тысяч тонн нефтепродуктов, что соответствует установленным нормативам. Приняты меры по формированию запасов топлива на январь.