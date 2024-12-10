Дмитрий Демешин дал задачу подготовить сферу ЖКХ к предстоящим заморозкам

На следующей неделе в Хабаровском крае прогнозируется похолодание. В связи с этим во всех муниципалитетах будет объявлен режим повышенной готовности, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— За прошедшую неделю на объектах жилищно-коммунального хозяйства произошло 15 технологических событий. Два из них были связаны с теплоснабжением: в Ванинском и Солнечном районах. Нарушения были устранены в установленные сроки, и температура в помещениях не понизилась, — рассказал заместитель председателя правительства по природным ресурсам и сельскому хозяйству Дарий Тюрин. В данный момент на складах предприятий хранится 98 тысяч тонн угля и 5 тысяч тонн нефтепродуктов, что соответствует установленным нормативам. Приняты меры по формированию запасов топлива на январь.
В связи с ожидаемым понижением температуры необходимо заранее принять ряд мер для предотвращения возможных проблем, связанных с отключением отопления и водоснабжения. Главам муниципалитетов поручено проверить наличие материально-технических ресурсов и обеспечить бесперебойную работу аварийных служб. Губернатор Дмитрий Демешин также распорядился проверить работу горячих линий по вопросам жилищно-коммунального хозяйства во всех районах и городах.
— Люди должны знать, куда направлять свои обращения, особенно в предстоящие новогодние и праздничные дни. Для этого министерству ЖКХ и главам муниципальных образований нужно разместить в широком доступе номера телефонов экстренных служб, — сказал глава региона.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций жители могут обратиться в единую диспетчерскую службу своего муниципального образования — номера телефонов ЕДДС ОМСУ указаны по этой ссылке.
Также можно связаться с дежурно-диспетчерской службой правительства Хабаровского края по следующим номерам: (4212) 39 61 00 и (4212) 39 61 20.
Если в вашем многоквартирном доме возникли проблемы с инженерными коммуникациями, необходимо немедленно сообщить об этом в управляющую компанию. Если управляющая компания не реагирует на проблему, жители могут позвонить на горячую линию регионального государственного контроля по номеру (4212) 40 23 40.