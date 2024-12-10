Глава Башкирии представил нового главу Кигинского района

«Решением Совета Кигинского района от 4 декабря главой муниципалитета по контракту назначен Салават Фаткуллин, — напомнил Радий Хабиров. — Прошу любить и жаловать. Вы — человек с опытом, желаю вам успеха».
Как сообщал Башинформ, ранее Салават Фаткуллин трудился заместителем руководителя администрации Архангельского района по вопросам жизнеобеспечения, промышленности, строительства, архитектуры, транспорта и связи.
До него Кигинский район возглавляла Зухра Гордиенко, которую позже назначили министром предпринимательства и туризма РБ.