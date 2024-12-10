Politico: Байден «исчез с радаров» после поражения Харрис на выборах

По ее оценкам, Байден «фактически исчез с радаров» после поражения демократов на выборах. «Он так беспечно и эгоистично подходит к последним неделям работы», — отметил один из бывших правительственных чиновников. По словам близкого к высокопоставленным законодателям неназванного представителя Демократической партии, в последнее время Байден фактически не отдает распоряжений. Некоторые помощники президента признают, что американский лидер также воздерживается от участия в дискуссиях о будущем Демпартии после инаугурации Трампа.