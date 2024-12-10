Сан-Хосе
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Касым-Жомарт Токаев начал рабочий визит в Актюбинскую область

Президент посетит промышленные предприятия и социальные объекты региона, сообщает El.kz со ссылкой на Акорду.

Источник: Акорда

Глава государства прибыл в Актюбинскую область с рабочим визитом, целью которого является знакомство с ключевыми направлениями развития региона.

В рамках поездки Касым-Жомарт Токаев планирует посетить ряд крупных промышленных предприятий, чтобы оценить их вклад в экономику региона и рассмотреть перспективы дальнейшего роста. Также Президент ознакомится с деятельностью социальных объектов, уделяя особое внимание улучшению качества жизни местных жителей.

Ожидается, что в ходе визита будут обсуждены вопросы модернизации инфраструктуры, реализации национальных программ и усиления социальной поддержки населения.