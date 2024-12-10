Касым-Жомарт Токаев начал рабочий визит в Актюбинскую область

В рамках поездки Касым-Жомарт Токаев планирует посетить ряд крупных промышленных предприятий, чтобы оценить их вклад в экономику региона и рассмотреть перспективы дальнейшего роста. Также Президент ознакомится с деятельностью социальных объектов, уделяя особое внимание улучшению качества жизни местных жителей.